Schok in dierentuin: kameel zet tanden in gezicht verzorger

De 54-jarige man was in het dierenverblijf toen een kameel naast hem een onverwachte beweging maakte en zijn tanden in het gezicht van de verzorger zette. Het slachtoffer werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de verzorger blijvend letsel aan de kamelenbeet overhoudt.

In verband met de coronamaatregelen was het dierenpark op het moment van de aanval gesloten.