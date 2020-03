Drie kinderen en vier volwassenen omgekomen bij woningbrand Rusland

Toen de brandweermensen arriveerden bij de woning in Nizjniy Lomov in de provincie Penza, zo’n 550 kilometer zuidoostelijk van hoofdstad Moskou, had het vuur zich al verspreid over het hele gebouw, meldt het persbureau Tass. In de resten van het afgebrande huis vond de brandweer aanvankelijk de lijken van vijf mensen. Daarna werden nog twee doden geborgen.