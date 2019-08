Echtpaar overlijdt tijdens bergwandeling in Tirol

Maandag aan het einde van de middag werden de stoffelijke overschotten gevonden door een reddingshelikopter. Door nog onbekende reden waren de bejaarden de diepte ingestort, zo meldt Het Nieuwsblad. „Mogelijk is de vrouw uitgegleden en gevallen”, aldus het hoofd van de reddingsoperatie. „Haar echtgenoot is haar wellicht achterna gesprongen in een poging haar te redden.” Inmiddels zijn de lichamen geborgen.

Volgens lokale media was het koppel gek van de bergen in Tirol. Bovendien waren de twee al jarenlang stamgasten in Zwieselstein. De eigenaar van hun verblijf sloeg alarm, nadat het echtpaar niet terugkeerde van de lunch.