Familie in Oekraïne gesneuvelde Benjamin (27) is trots: ’Iedereen in zijn peloton hield van hem’

Door Fadime Demir en Marcel Vink

Benjamin (inzet). Oekraïense soldaten dragen het lichaam van een gesneuvelde soldaat weg van het slagveld in de regio Charkov. Ⓒ ANP / eigen foto

Hij lag dagen in coma nadat hij bij een vijandige explosie was geraakt door rondvliegend metaal, en kwam uiteindelijk niet meer bij kennis. Benjamin, een 27-jarige Nederlander die aan het front in oostelijk Oekraïne zwaargewond raakte, overleed zondagavond in het ziekenhuis van hoofdstad Kiev. Hij wordt door de commandant van zijn vreemdelingeneenheid als held getypeerd.