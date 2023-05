Premium Het beste van De Telegraaf

Iran kwade genius achter geweld vanuit Gaza met slechts één doel: vernietiging van Israël

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Israëlische agenten in de stad Rehovot bij Tel Aviv, donderdag na een willekeurige raketinslag vanuit Gaza. Ⓒ ANP / AFP

TEL AVIV - Israël vecht in en rond Gaza een stevige confrontatie uit met Islamitische Jihad, een beweging die voor haar wapens en inkomsten bijna volledig afhankelijk is van Iran. Het leger liquideerde woensdagnacht, na het spaak lopen van overleg over een staakt-het-vuren, opnieuw een commandant van de terreurorganisatie. Daarmee dreigt het geweld verder te escaleren.