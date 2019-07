Cel en tbs voor jongen die zijn opa doodde

Het onderzoek leidde al gauw naar de kleinzoon, die een week later werd opgepakt.

Binnen de familie was een ruzie gaande over geld. Het slachtoffer was een succesvolle ondernemer die zijn bedrijf in 2017 had verkocht. De jongen was zeventien toen hij de moord pleegde. De straf is het maximum dat aan een minderjarige kan worden opgelegd. Eerder had het Openbaar Ministerie erop aangedrongen om het strafrecht voor volwassenen toe te passen en zeven jaar cel plus tbs geëist.

Bekijk ook: Aanhouding in zaak dode man uit Wierden