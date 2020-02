Canadese WOII-veteraan die in Nederland vocht wil 100 kaartjes

Dat meldt CTV News. Onder meer de burgemeester van Toronto, John Tory, deelt de oproep van Tweede Wereldoorlogveteraan Fred Arsenault. Die wordt op 6 maart honderd jaar.

„Laten we die kaartjes sturen zodat we hem laten weten dat we dankbaar zijn, en hem een gelukkige 100e verjaardag wensen”, aldus burgemeester Tory.

De man is op de foto te zien met alle militaire emblemen. „Ik ben een WO2-veteraan die op 6 maart honderd jaar wordt en ik zou graag honderd kaartjes krijgen”, staat op het bord dat hij omhoog houdt.

Sinds die foto op Reddit opdook, wordt hij veelvuldig gedeeld. „Nou, Fred, dit is het minste wat wij als dankbare Canadezen kunnen doen”, schrijft iemand op Twitter. Arsenault vocht met de ’Cape Breton Highlanders’ in onder meer Italië en Duitsland, maar ook Nederland.