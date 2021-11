Boa’s doen ’vooraankondiging strengere controle’

Maar in een paar andere steden „binnen de Randstad” geldt dat boa’s waarschuwingen uitdelen. „Een soort vooraankondiging dat er strenger gecontroleerd gaat worden”, aldus Kuin. In weer andere gebieden zijn de beleidsmakers er nog niet over uit welke instructies ze de boa’s moeten meegeven. „Daar krijgen ze maandag te horen wat de instructies precies zullen zijn.”

Wegens het oplopende aantal besmettingen en Covid-patiënten in de ziekenhuizen gelden sinds zaterdag strengere regels. Zo moet op meer plekken de QR-code uit de CoronaCheck-app getoond worden en moet op meer plekken mondkapjes worden gedragen.

Over het sentiment onder de boa’s dat ze weer moeten gaan handhaven, zegt Kuin: „Wat moet, dat moet.” Volgens hem is het begin altijd moeilijk. „Het is weer een nieuwe fase. Soms heeft iemand geen mondkapje op, maar dan is dat geen onwil. Dan heeft iemand er gewoon niet aan gedacht.” Maar volgens hem is de politiek duidelijk geweest „en wordt van de boa’s gewoon verwacht dat er weer wordt gehandhaafd.”