Amsterdam gaat straatnamen rustig aanpassen

Dat is de conclusie van een onderzoek naar de achtergrond van 6.000 straatnamen in de hoofdstad. 17 procent van de straten is vernoemd naar christenen, 4 procent naar joden.

Van alle straten die naar personen zijn vernoemd, is 13 procent vrouw. En 52 procent van de personen, komt niet uit Amsterdam.

Vorig jaar werd een voorstel van PvdA-raadslid Mbarki door de gemeenteraad aangenomen om een ’betere afspiegeling’ in de straatnamen te krijgen. Het stadsbestuur wil meer laten zien dat de stad ’van alle Amsterdammers is.'

Bekijk ook: Mannen van verkeersbord gewist

In Amsterdam Oost werd al eerder bedacht dat er straatnamen vernoemd moesten worden naar ’verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bestuur in Suriname’.

Het linkse gemeentebestuur is niet direct van plan een soort beeldenstorm met naambordjes te beginnen. Jaarlijks gaat maar een beperkt aantal straten of andere objecten zoals bruggen een naam krijgen, zo schrijft AT5.