Oppositieleider Wit-Rusland roept EU op uitslag niet te accepteren

De regeringsleiders van de EU overleggen woensdagmiddag over de gespannen situatie in Wit-Rusland. De digitale top is volgens voorzitter Charles Michel van de Europese Raad bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen nadat protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen. Hij wordt gezien als de ’laatste dictator van Europa’.

Met een einde aan het geweld, de-escalatie en dialoog kan het land volgens de EU uit de crisis komen. De EU is al bezig een sanctielijst op te stellen met personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, de repressie en het vervalsen van verkiezingsresultaten. Hun banktegoeden in de EU zullen worden bevroren en reizen naar Europa wordt hun ontzegd. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een dialoog tussen het Loekasjenko-regime en de oppositie.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Ⓒ EPA

Veroordeling geweld

„Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen”, twitterde Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. „Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan.”

De snelle ontwikkelingen na de als frauduleus bestempelde herverkiezing van president Loekasjenko rechtvaardigen een EU-top, laat een bron in Brussel weten. Zo demonstreerden zondag meer dan 100.000 Wit-Russen tegen de stembusuitslag, het geweld en de vele arrestaties.

Steun in de rug

De verkiezingen waren onvrij en oneerlijk, oordeelden de EU-landen eerder al. Zij willen hertelling van de stemmen of nieuwe verkiezingen. „De unie wil een belangrijke boodschap van solidariteit sturen aan de Wit-Russische bevolking”, aldus de bron.

Loekasjenko ziet buitenlandse machten achter de protesten, of wil in ieder geval dat beeld scheppen, en heeft troepen naar de grens gestuurd voor oefeningen. De Russische president Poetin heeft positief geantwoord op een verzoek om steun van zijn buurman. De fractieleiders in het EU-parlement roepen Rusland op af te zien van openlijke of geheime bemoeienis. EU-instellingen en de lidstaten krijgen de oproep „waakzaam” te reageren op eventuele Russische acties.