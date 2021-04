LIVE | Dinsdagavond geldt voor de laatste keer de avondklok

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

7.07 - Dinsdagavond laatste avondklok

In de nacht van dinsdag op woensdag geldt voor de laatste keer de avondklok. Het kabinet stelde de regel in om feesten en bezoekjes tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Woensdagochtend 04.30 uur is Nederland van deze maatregel af.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen met een geldige verklaring, om bijvoorbeeld de hond uit te laten of te werken, op straat zijn. Mensen die zonder verklaring op straat zijn riskeren een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Rutte zei dat hij de versoepeling ongelofelijk spannend vindt, maar het is volgens hem niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen.

De politie heeft sinds de invoering van de maatregel ongeveer 6000 avondklokboetes per week uitgedeeld.

7.01 - India zet leger in om te helpen bij bestrijding coronavirus

Voor de zesde dag op rij zijn er meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in India. De strijdkrachten van het land hebben toegezegd medische hulp te verlenen om de enorme piek in het aantal besmettingen te bestrijden.

In de afgelopen 24 uur kwamen er 323.144 nieuwe gevallen bij, iets minder dan het wereldwijde recordaantal van 352.991 dat maandag werd vastgesteld. Ziekenhuizen kunnen de enorme toeloop van nieuwe patiënten niet aan en sturen mensen noodgedwongen weg vanwege een tekort aan bedden en zuurstof. Het afgelopen etmaal zijn 2771 sterfgevallen gerapporteerd, al denken gezondheidsdeskundigen dat het werkelijke aantal een stuk hoger ligt.

Verschillende landen, waaronder Nederland, Thailand, Bangladesh en Groot-Brittannië, hebben maatregelen genomen om reizen vanuit India aan banden te leggen om te voorkomen dat nieuwe virusvarianten hun grenzen binnenkomen. Australië zal een voorstel overwegen om vluchten vanuit India later op de dag op te schorten.

6.45 -Weekcijfers RIVM: stijgende lijn in besmettingen nog niet voorbij

Ook in de afgelopen week zijn hoogstwaarschijnlijk weer meer coronabesmettingen aan het licht gekomen dan de week ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het exacte aantal bekend en beschrijft de coronasituatie in het land in een wekelijks rapport.

In de zes dagen sinds de vorige rapportage zijn 49.750 positieve testresultaten geregistreerd. Met een gemiddelde van meer dan 8000 gevallen per dag is de kans groot dat het totale aantal dat van een week eerder zal overstijgen. Toen noteerde het RIVM 53.981 positieve coronatesten. Dat was een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Weer een week eerder bedroeg de toename 6 procent. Rond de paasdagen lieten minder mensen zich testen, wat resulteerde in een afname van 7 procent.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week met Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Ook komt het instituut met cijfers over de vaccinatiecampagne. Volgens de berekeningen op het coronadashboard van de overheid zijn ruim 5 miljoen prikken gezet in de strijd tegen het virus.

Het reproductiegetal wordt ook weer opnieuw berekend. Dat gebeurt twee keer per week. Vorige week vrijdag stond het op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 103 anderen besmetten. Het RIVM kijkt standaard twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 1,03 slaat dus op de situatie zoals die op 8 april was.

6.30 - Planning schoolvakanties speelt geen rol in vaccinatieplanning

Bij het versturen van uitnodigingen voor vaccinaties wordt er niet specifiek rekening gehouden met schoolvakanties en de spreiding daarvan. De prikvolgorde is gebaseerd op leeftijd en niet op regionale verschillen in vakantiedata, laat een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl weten.

De meeste mensen ontvangen op basis van hun geboortejaar een uitnodiging. Ouders komen dus eerder aan de beurt dan bijvoorbeeld eventuele meerderjarige kinderen. Van die volgorde wordt alleen afgeweken als er een medische reden is om iemand eerder te vaccineren.

Eventuele hoop dat noorderlingen (die als eerste schoolvakantie krijgen) als eerste gevaccineerd worden en deze zomer ingeënt op reis kunnen, is dus niet terecht. Die twee zaken staan los van elkaar.

Mensen hoeven overigens niet te vrezen hun afspraak in de zomer te missen omdat ze op vakantie zijn. Ze kunnen na het ontvangen van hun uitnodiging zelf aangeven op welke dag ze geprikt willen worden.