LIVE | ’Privacylek bij Google met CoronaMelder-apps’

23:00 - ’Privacyproblemen bij Google met CoronaMelder-apps’

CoronaMelder-apps uit meerdere landen hebben te maken met privacyproblemen door Google. Het internetbedrijf maakte een blauwdruk voor CoronaMelder-apps, die gebruikt wordt door Nederland en veel andere landen, en daar zouden de problemen in zitten, meldt het Amerikaanse techmedium The Markup.

Volgens de website kunnen apps die standaard op het besturingssysteem Android zitten bij gegevens van de CoronaMelder-apps. Het zou dan gaan om de gevoelige gezondheidsgegevens van mensen die via bluetooth contact hebben gehad met de app van iemand anders als ze bij elkaar in de buurt waren en daarna besmet zijn geraakt met het coronavirus. Die gegevens zouden enkel anoniem moeten zijn, maar lijken nu toch niet anoniem te worden opgeslagen, terwijl dat niet de bedoeling is.

Google zei eerder al er iets aan te doen, maar dat zou nog niet gebeurd zijn. De problemen zijn al een tijd bekend bij Google. Of er misbruik is gemaakt van de gegevens, is niet bekend.

22:00 - Gevaccineerden VS mogen zonder mondkapje naar buiten

Tegen corona gevaccineerde mensen in de Verenigde Staten hoeven in het openbaar geen mondkapje meer te dragen, als ze grote menigtes maar mijden. De Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC maakte deze nieuwe richtlijn dinsdag bekend. Zonder neus- en mondbedekking kunnen gevaccineerden voortaan weer wat eten, wandelen of zich ophouden in kleine groepjes.

Twee weken na je laatste prik kun je weer beginnen met veel dingen die je niet meer kon doen door de pandemie, aldus de CDC. Een mondkapje blijft nodig bij concerten, optochten of grote sportevenementen, zelfs in de buitenlucht.

Volgens president Biden hebben de Verenigde Staten inmiddels „verbluffende” vooruitgang geboekt bij de bestrijding van het coronavirus. Er is al ruim 215 miljoen keer geprikt. Het aantal besmettingen en sterfgevallen is afgenomen. De cijfers zijn „dramatisch lager dan ze waren toen ik aantrad”, aldus Biden.

19:00 - Belgische burgemeesters: weersta lokroep Nederlandse terrassen

Burgemeesters van Belgisch Limburg roepen hun inwoners op de verleiding van de Nederlandse terrassen te weerstaan. Die gaan woensdag beperkt open terwijl de heropening in België pas voor zaterdag 8 mei staat gepland. De grensgemeenten maken zich vanwege de coronacijfers zorgen dat hun inwoners vanaf woensdag de grens oversteken voor een terrasbezoekje in bijvoorbeeld Maastricht.

De coronacijfers in het Maasland zijn niet goed, zowel aan Belgische als Nederlandse zijde. De burgemeesters vrezen dat terrasgangers de toestand verergeren. Coronaminister Hugo de Jonge zei vorige week al dat hij Belgische terrasgangers liever niet ziet komen.

Marino Keulen, burgervader van Lanaken, stelt dat de gevaren opzoeken geen goed idee is. Lanaken is een van de zwaarst besmette gemeenten van het land. „Hier is het slecht, en in Nederland en Maastricht is het niet veel beter.”

Zijn collega van Maasmechelen, Raf Terwingen, houdt een beetje zijn hart vast, zegt hij. „De besmettingen in Maasmechelen zijn nog altijd extreem hoog, laat dat duidelijk zijn. Het is dus ook verstandig voor Nederlanders om niet naar België te komen.”

Mark Vos, burgemeester van Riemst, raadt de Belgen eveneens sterk af om naar Nederland te gaan. Het is vooral een kwestie van drukte vermijden, stelt hij.

18:00 - Viroloog en OMT-lid Koopmans bezorgd over volle parken

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in sommige steden en parken was dinsdag. Bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 zei ze dat de grote bijeenkomsten „zorgelijk” zijn met het oog op het coronavirus.

„Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten”, aldus Koopmans. „Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.”

Volgens de viroloog maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. „Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus.”

In Breda werden zeker 100 coronaboetes uitgeschreven. In Eindhoven en Arnhem werden meerdere mensen gearresteerd.

16.30 - Ic’s nemen 57 nieuwe coronapatiënten op, flink meer dan maandag

Op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen zijn 57 nieuwe coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Dat is een stijging van 22 nieuwe patiënten ten opzichte van maandag, toen het laagste aantal nieuwe coronapatiënten in een maand op de ic’s werd opgenomen.

In totaal liggen nu 820 mensen met corona op de intensive cares. Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic’s met 7 toegenomen. Dat saldo kan schommelen, omdat het samenhangt met onder meer het aantal mensen dat de ic’s verlaat. Dat kunnen er de ene dag meer zijn dan de andere dag, doordat sommige mensen korter op de ic liggen dan andere mensen. Daarnaast is de uitstroom ook afhankelijk van de capaciteit op de verpleegafdelingen. Als die voller liggen, kunnen minder mensen van de ic terug naar de afdeling.

Volgens ic-arts Diederik Gommers is het dan ook beter om te kijken naar de instroom van het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s. Dinsdag werden in totaal 392 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. De nieuwe ic-patiënten komen op dit moment volgens Gommers voornamelijk van de verpleegafdelingen. Wanneer dus het aantal nieuwe ziekenopnames toe- of afneemt, gaat dat daarna ook op de ic’s gebeuren, aldus de arts.

Op de verpleegafdelingen werden 335 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 123 meer dan maandag. Per saldo liggen er 18 coronapatiënten meer in de klinieken, in totaal 1777. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 2597 mensen met Covid-19, 25 meer dan een dag eerder.

13.00 - Gezondheidsraad wacht op oordeel EMA

De Gezondheidsraad is in afwachting van informatie van het Europees geneesmiddelenbureau EMA en hoopt zich daarna „zo snel mogelijk” te kunnen buigen over een nieuw advies over het AstraZeneca-vacccin. Zorgminister Hugo de Jonge had daar om gevraagd. Hij wil weten of nieuwe informatie van het EMA aanleiding geeft „om de leeftijdsgrens waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden ingezet te verlagen.”

„Als het rapport met de onderliggende data van het EMA wordt gepubliceerd, kunnen wij aan de slag”, laat een woordvoerder van de Gezondheidsraad weten. Hij verwacht die informatie „een dezer dagen” te ontvangen. Hoe lang het daarna nog duurt, is lastig te voorspellen. „Zo snel als mogelijk uiteraard.”

Vrijdag meldde het EMA, na verdere bestudering van het vaccin, dat de voordelen ervan opwegen tegen de nadelen voor alle volwassenen. Anders gezegd: het vaccin zal veel meer coronabesmettingen voorkomen dan bijwerkingen opleveren. Momenteel worden AstraZeneca-prikken alleen gezet bij 60- tot 64-jarigen.

11.50 - Eilandstaat Fiji vreest ’tsunami’ aan coronabesmettingen

Een jaar lang wist Fiji nieuwe coronabesmettingen buiten de deur te houden, maar nu vreest de eilandstaat in de Stille Oceaan een „tsunami” aan besmettingen. Een recente uitbraak is toe te schrijven aan de Indiase variant van het virus, zeiden gezondheidsautoriteiten dinsdag. Tot nu toe zijn er 42 gevallen vastgesteld.

Minister van Volksgezondheid James Fong zei een „nachtmerrie” zoals nu in India, op Fiji te willen vermijden. „We hebben nog tijd om dit te voorkomen, maar een kleine misstap leidt tot dezelfde corona-tsunami als in India, Brazilië en Zuid-Afrika.”

Door strikte isolatie en grenscontroles heeft Fiji het virus grotendeels kunnen weren, tot nu toe kostte corona slechts twee mensen het leven. Maar een soldaat raakte besmet op een quarantainelocatie. Hij gaf het virus door aan zijn vrouw, die vervolgens vijfhonderd mensen op een begrafenis blootstelde aan het virus. Volgens Fong houden soldaten die terugkeerden uit het buitenland zich niet aan regels voor quarantaine. Hij noemt dat „onacceptabel.”

8.55 - Ook mensen uit 1961 krijgen vaccinatie-invitatie

Donderdag krijgen de eerste mensen die zijn geboren in 1961 een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die dit jaar 60 jaar worden. Zij kunnen vanaf dinsdag al online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD.

Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om bijna 250.000 mensen.

De uitnodigingen voor mensen geboren in 1961 ploffen van donderdag 29 april tot en met zaterdag 1 mei op de mat. De GGD heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht.

7.07 - Dinsdagavond laatste avondklok

Ⓒ ANP/HH

In de nacht van dinsdag op woensdag geldt voor de laatste keer de avondklok. Het kabinet stelde de regel in om feesten en bezoekjes tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Woensdagochtend 04.30 uur is Nederland van deze maatregel af.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen met een geldige verklaring, om bijvoorbeeld de hond uit te laten of te werken, op straat zijn. Mensen die zonder verklaring op straat zijn riskeren een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Rutte zei dat hij de versoepeling ongelofelijk spannend vindt, maar het is volgens hem niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen.

De politie heeft sinds de invoering van de maatregel ongeveer 6000 avondklokboetes per week uitgedeeld.

7.01 - India zet leger in om te helpen bij bestrijding coronavirus

Voor de zesde dag op rij zijn er meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in India. De strijdkrachten van het land hebben toegezegd medische hulp te verlenen om de enorme piek in het aantal besmettingen te bestrijden.

In de afgelopen 24 uur kwamen er 323.144 nieuwe gevallen bij, iets minder dan het wereldwijde recordaantal van 352.991 dat maandag werd vastgesteld. Ziekenhuizen kunnen de enorme toeloop van nieuwe patiënten niet aan en sturen mensen noodgedwongen weg vanwege een tekort aan bedden en zuurstof. Het afgelopen etmaal zijn 2771 sterfgevallen gerapporteerd, al denken gezondheidsdeskundigen dat het werkelijke aantal een stuk hoger ligt.

Verschillende landen, waaronder Nederland, Thailand, Bangladesh en Groot-Brittannië, hebben maatregelen genomen om reizen vanuit India aan banden te leggen om te voorkomen dat nieuwe virusvarianten hun grenzen binnenkomen. Australië zal een voorstel overwegen om vluchten vanuit India later op de dag op te schorten.

6.45 -Weekcijfers RIVM: stijgende lijn in besmettingen nog niet voorbij

Ook in de afgelopen week zijn hoogstwaarschijnlijk weer meer coronabesmettingen aan het licht gekomen dan de week ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het exacte aantal bekend en beschrijft de coronasituatie in het land in een wekelijks rapport.

In de zes dagen sinds de vorige rapportage zijn 49.750 positieve testresultaten geregistreerd. Met een gemiddelde van meer dan 8000 gevallen per dag is de kans groot dat het totale aantal dat van een week eerder zal overstijgen. Toen noteerde het RIVM 53.981 positieve coronatesten. Dat was een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Weer een week eerder bedroeg de toename 6 procent. Rond de paasdagen lieten minder mensen zich testen, wat resulteerde in een afname van 7 procent.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week met Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Ook komt het instituut met cijfers over de vaccinatiecampagne. Volgens de berekeningen op het coronadashboard van de overheid zijn ruim 5 miljoen prikken gezet in de strijd tegen het virus.

Het reproductiegetal wordt ook weer opnieuw berekend. Dat gebeurt twee keer per week. Vorige week vrijdag stond het op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 103 anderen besmetten. Het RIVM kijkt standaard twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 1,03 slaat dus op de situatie zoals die op 8 april was.

6.30 - Planning schoolvakanties speelt geen rol in vaccinatieplanning

Bij het versturen van uitnodigingen voor vaccinaties wordt er niet specifiek rekening gehouden met schoolvakanties en de spreiding daarvan. De prikvolgorde is gebaseerd op leeftijd en niet op regionale verschillen in vakantiedata, laat een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl weten.

De meeste mensen ontvangen op basis van hun geboortejaar een uitnodiging. Ouders komen dus eerder aan de beurt dan bijvoorbeeld eventuele meerderjarige kinderen. Van die volgorde wordt alleen afgeweken als er een medische reden is om iemand eerder te vaccineren.

Eventuele hoop dat noorderlingen (die als eerste schoolvakantie krijgen) als eerste gevaccineerd worden en deze zomer ingeënt op reis kunnen, is dus niet terecht. Die twee zaken staan los van elkaar.

Mensen hoeven overigens niet te vrezen hun afspraak in de zomer te missen omdat ze op vakantie zijn. Ze kunnen na het ontvangen van hun uitnodiging zelf aangeven op welke dag ze geprikt willen worden.