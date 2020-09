Edese voetballer positief getest op corona

Het hoofdveld van Fortissimo in Ede-Zuid. Ⓒ Google Maps

EDE - Een speler van het eerste elftal van vierdeklasser Fortissimo in Ede is positief getest op het coronavirus. Hij speelde dinsdag 1 september nog mee in een oefenwedstrijd. Enkele dagen later kampte hij met klachten, meldt het bestuur van de Gelderse club.