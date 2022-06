Tweede Kamer: ’Nederland moet eigen wapenvoorraad leegtrekken voor Oekraïne’

Daarmee geeft de Kamer groen licht voor alle denkbare wapenleveranties aan Oekraïne. „We moeten veel meer wapens sturen en de absolute randen van het mogelijke opzoeken”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die samen met VVD, CDA, CU en PvdA een motie hiervoor heeft ingediend. Sjoerdsma wil de Nederlandse hulp ’bij wijze van spreken de komende weken verdubbelen’, zo zegt hij in de Kamer. „We kunnen spullen van de plank kopen, wapens leveren via bondgenoten en onze eigen voorraden nagenoeg leeg maken.”

Deze oproep van de Kamer komt na een recente smeekbede van de Oekraïense president Volodomir Zelenski. Die zegt 4.800 zware wapens nodig te hebben om niet verder onder de voeten te worden gelopen door Rusland.

VVD en CDA steunen de motie, maar plaatsen wel een kanttekening. „We moeten onze krijgsmacht niet te veel uithollen”, waarschuwt VVD’er Ruben Brekelmans. „Ook voor onze eigen gereedheid en geoefendheid hebben we wapens nodig.” CDA’er Agnes Mulder wijst erop dat Nederland nog wel in staat moet zijn om mee te doen aan de huidige internationale missies. SP-Kamerlid Jasper van Dijk reageert bezorgd op de motie. Hij vreest dat Nederland nu ook straaljagers aan Oekraïne zal leveren.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) kan zich vinden in de motie, maar waarschuwt wel dat Nederland ’niet onbedoeld in een situatie terechtkomt die de voorbode is van een Derde Wereldoorlog’. „We gaan keer op keer wegen wat verstandig is”, zegt Hoekstra.

De reactie van Hoekstra is opvallend, omdat premier Mark Rutte vorige maand nog zei dat hij niet verwachtte dat Nederland meer zwaar wapentuig naar Oekraïne zou sturen. Ons land levert, samen met de Duitsers, twaalf houwitsers. „Er zijn grenzen aan wat we kunnen doen”, zei Rutte toen.