Songfestival niet in Den Haag

De Haagse evenementenwethouder Richard de Mos zag vooraf een groot feest voor zich met veel (economische) winst voor de stad. Na bestudering van het programma met eisen moet hij concluderen dat het niet voor de hofstad is weggelegd.

Maar hij blijft kansen ruiken, zeker nu buurman Rotterdam er wel vol voor gaat. „Ik heb deze week gebeld met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. We kijken samen hoe we Rotterdam kunnen helpen met het binnenhalen van het Songfestival en hoe Den Haag daarvan kan profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events. We hebben gelukkig ook de steun van de provincie Zuid-Holland.”

Vanuit de Maasstad is de uitgestoken hand van Den Haag aangepakt. „We zijn heel blij met de steun”, reageert wethouder Said Kasmi.

Het is voor De Mos wel een domper, want Den Haag heeft ruime ervaring op het gebied van het Songfestival. Twee keer, in 1976 en 1980, was de hofstad de plaats waar het gebeurde. Dat was destijds in het Nederlands Congresgebouw. Maar de tijden zijn veranderd, het festival is gegroeid en past niet meer in het huidige World Forum.

Ook andere opties als het ADO Den Haag stadion of het Malieveld inrichten, bleken te kostbaar en niet haalbaar.