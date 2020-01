Mogelijke doorbraak verdwijning Tanja Groen (1993)

Dat meldt de politie Limburg. Die komt in de loop van de ochtend met meer details naar buiten. De verdwijning van de tiener is een van de grootste coldcase-mysteries.

Tanja zou gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. Ze verdween in de nacht van dinsdag 31 augustus op woensdag 1 september 1993 nadat ze van een ontgroeningsfeestje op de sociëteit Circumflex in het centrum van Maastricht terug fietste naar haar kamer Gronsveld. Dat ligt ten zuidoosten van Maastricht. Ze kwam door nooit aan.

De politie ging van meet af aan uit van een misdrijf. Er is sinds haar verdwijning op talloze plekken gezocht. In 2012 werd nog een fiets opgedoken uit de Maas. Die bleek niet van haar te zijn. In 2014 nog onderzocht het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) botten die waren gevonden op een akker bij Gronsveld. Het bleken geen resten te zijn van Tanja.

Spoorloos verdwenen

„Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween. De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondraaglijk geweest. Het heeft ons elke dag bezig gehouden. Wij zouden erg opgelucht zijn als aan deze onzekerheid nu een einde komt en we onze dochter thuis kunnen brengen”, laat moeder Corrie via misdaadjournalist Peter R de Vries weten. De Vries is woordvoerder van de familie Groen. Vader Adrie vindt het erg spannend, maar wijst erop dat hem door de politie is verteld ’dat het niet om zomaar een tip gaat’.

Tekst gaat door onder de video.

In een interview met De Telegraaf in april 2019 vertelden moeder Corrie en vader Adrie over de pijnlijke onzekerheid die de nabestaanden al meer dan een kwart eeuw tart.„Die onzekerheid is heel zwaar. Het zorgt ervoor dat je gewoon niet weet wat er is gebeurd. Je blijft ergens toch hopen en je wil gewoon duidelijkheid. Maar ze hebben helemaal niets gevonden. Helemaal niets”, zei Corrie toe.

’We blijven hopen’

Moeder Groen prees het coldcaseteam van de eenheid Limburg. „Als die iets horen, zoeken ze het uit. Alleen: meestal leidt het tot niets. Maar toch blijven we hopen. Zeg nooit nooit. Je weet het niet. Wie weet dat iemand ziet wat voor opluchting het kan zijn als er iets bekend wordt, en besluit alsnog zijn of haar mond open te doen. Daar hopen we nu een beetje op.”

Die hoop lijkt dus niet voor niets te zijn geweest. Wie het coldcaseteam van de politie tipte over de zoekplaats, is nog onduidelijk. Ook De Vries wil er nog niets over zeggen.

De verdwijning van de Tanja Groen is een van de meest bekende onopgeloste coldcase-misdrijven rond tieners uit de jaren negentig. Eerder werden de moord op Marianne Vaatstra (1999) uit Zwaagwesteinde, Milica van Doorn (1992) uit Zaandam, Andrea Luten (1993) uit Ruinen en Nicole van der Hurk (1995) uit Eindhoven opgelost.

Vorige week lanceerde de politie nog de coldcase-kalender met daarop 52 onopgeloste, ernstige misdrijven. Ook de verdwijning van Tanja Groen staat op deze kalender. Nederland telt zo’n 1500 coldcasezaken. Dat zijn verdwijningen, verkrachtingen, moorden en bomaanslagen.

Volg onze verslaggever @martijnschool op Twitter voor een live-verslag vanuit Maastricht.