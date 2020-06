LIVE | Australische staat draait versoepelingen terug: „Mensen doen alsof het over is. Het is niet over”

De Australische staat Victoria voert beperkingen opnieuw in omdat er weer meer coronabesmettingen zijn ontdekt. Volgens een getergde premier Daniel Andrews negeren de mensen richtlijnen voor sociaal contact en kussen en omarmen zij elkaar weer.

Net als in de rest van Australië waren ook in de op één na dichtstbevolkte staat Victoria de beperkingen aanzienlijk versoepeld. Zo waren bijeenkomsten buiten met maximaal twintig mensen weer toegestaan.

Zaterdag meldden de autoriteiten echter 25 nieuwe besmettingen en besloot de premier bepaalde vrijheden terug te draaien. Voorlopig mogen gezinnen maximaal vijf personen op bezoek hebben en mogen er buiten niet meer dan tien mensen bijeenkomen.

„Het is onacceptabel dat families overal in onze staat, omdat ze willen dat dit over is, doen alsof het over is. Het is niet over”, aldus Andrews.

De staat Victoria, met onder andere de stad Melbourne, is goed voor ongeveer een kwart van het totaal van 7400 besmettingen in Australië.

Het laatste nieuws van vandaag:

Bekijk hier het overzicht van vrijdag 19 juni

Binnenland:

Sint-Maarten op 1 juli open voor toeristen uit Europa en VS

Nederlandse coronahulp voor Suriname ingevlogen

Storing testapparaat lab Lelystad: ten onrechte corona vastgesteld

Rechtbank: gemeente mag anti-lockdown protest Malieveld verbieden

Buitenland:

Peking test alle pakketkoeriers en voedselbezorgers op corona

Dodental corona in Rusland stijgt boven 8000

Duitsland meldt 601 nieuwe besmettingen met coronavirus

Meer dan 20.000 coronadoden in Mexico

Hooggerechtshof Oklahoma: rally Trump in Tulsa kan doorgaan

Commandant vliegdekschip krijgt baan niet terug na coronarel

Brazilië meldt als tweede land meer dan een miljoen coronagevallen

Financieel nieuws:

Coronavrees drukt Wall Street in het rood

Fed-voorzitter: economisch herstel van crisis wordt uitdagend

Bijl valt bij KLM in plaats van Air France

Entertainment:

Eerste bioscoop valt om door corona

Jeangu Macrooy wil zo min mogelijk aan Songfestival denken

Restaurant van Kid Rock krijgt alcoholverbod

Sport: