LIVE | Luxemburg test totale bevolking op coronavirus

In de strijd tegen het coronavirus gaat Luxemburg zijn totale bevolking testen. De autoriteiten willen zo een tweede golf van besmettingen voorkomen en daarmee verhinderen dat het land opnieuw op slot moet. Volgens hen is Luxemburg het eerste land in Europa dat het testen zo omvattend gaat doen.

Elke dag is het mogelijk om 20.000 personen te testen in het kleine land met zijn ruim 600.000 inwoners. Voor de testen zijn zeventien plekken ingericht. Eerder was van de bevolking en de ongeveer 300.000 mensen die dagelijks het land binnenkomen om te werken al 10 procent getest op Covid-19.

Voor het testen is 30 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat iedereen regelmatig wordt getest. De focus ligt in het begin op personen die veel in contact komen met andere mensen, zoals verplegend personeel, agenten en horecamedewerkers. Zij worden om de twee weken getest.

Tot nu toe zijn in Luxemburg ongeveer 4100 personen positief getest en zijn er 110 bezweken aan het virus.

