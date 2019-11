Moordzaak Hümeyra: Bekir E. hoort strafeis

E. schoot Hümeyra op 18 december op klaarlichte dag dood in haar school, het Rotterdamse Designcollege. Hij had twee jaar geleden een korte relatie met het toen nog minderjarige meisje. E. kon het niet verkroppen dat de scholiere de relatie verbrak toen zij ontdekte dat hij al begin dertig was. Daarna stalkte en bedreigde hij haar maandenlang.

De familie van Hümeyra is vandaag ook in de rechtbank aanwezig. Voor hen is de moordzaak extra beladen na het vernietigende rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid in oktober. Daaruit bleek dat politie, OM, reclassering, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis gefaald hebben in aanloop naar de moord. Het gevaar van E. werd door hen niet onderkend, ondanks dat het meisje talloze aangiftes deed. Burgemeester Aboutaleb bood daarvoor zijn excuses aan.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de rechtszaak aanwezig. Volg hem via Twitter.