Nederlands bedrijf achter bitcoinreclames Facebook

Wie op de foto’s van onder anderen John de Mol, Duncan Laurence en Twan Huys klikt, komt bij de website van een malafide investeringsplatform. Slachtoffers worden hoge rendementen beloofd, maar wie geld overmaakt, ziet dat zelden terug.

Brandpunt+ ontdekte een netwerk van zeven bedrijven die betrokken zijn bij de verspreiding van de advertenties. Een daarvan is VIP Response in Utrecht. Andere bedrijven zitten onder meer in New York, Tel Aviv en Praag.

Freelancers in dienst van de bedrijven zetten de advertenties met de foto’s van de bekende Nederlanders op Facebook. Voor elk slachtoffer dat bij bitcoinoplichters binnenkomt, krijgen ze honderden dollars.

