President Oezbekistan kan dankzij referendum tot 2040 doorgaan

Bij een opkomst van bijna 85 procent stemden negen op de tien Oezbeken voor de hervormingen. Maar volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is het referendum niet helemaal eerlijk verlopen. Zo hebben waarnemers gezien dat er werd gefraudeerd door vervalste stembiljetten in stembussen te stoppen. Ook was er volgens de OVSE geen ruimte voor de oppositie.

Mirziojev werd in 2016 verkozen tot president en in 2021 herkozen. Hij volgde Islam Karimov op. Tot zijn overlijden in 2016 voerde Karimov sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 een autoritair bewind.