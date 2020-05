Geen mondkapje? Cel of monsterboete in Koeweit en Qatar

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DUBAI - Wie in Koeweit en Qatar in het openbaar geen mondkapje draagt, kan rekenen op celstraffen of torenhoge boetes, maakten de regeringen van beide Arabische Golfstaten zondag bekend. Die drastische maatregelen zijn volgens de regeringen nodig om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.