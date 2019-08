’We hebben onszelf gegijzeld’

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: „We praten onszelf zoveel ellende aan, terwijl we in het paradijs leven.” Ⓒ Anne van der Woude

Zuurdijk - De knuppel in het hoenderhok. Zo zwengelt boerenvoorman Marc Calon de opgelaaide discussie aan rond het stikstofbeleid. De voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland stelt de vaak verzwegen, ongemakkelijke vraag: „Zijn er niet te veel versnipperde natuurgebieden in Nederland? Is daar wel plaats voor in onze dichtbevolkte metropool?”