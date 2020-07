Politie neemt auto in beslag na dood meisje (14) uit Marken

De verdachte auto werd in het plaatsje Uitdam (Noord-Holland) gevonden, niet ver van de Zeedijk in Zuiderwoude, waar het meisje zaterdag rond 04.00 uur in de berm werd gevonden.

De politie denkt dat het meisje werd aangereden en dat de bestuurder daarna is doorgereden. In de buurt zijn remsporen gevonden. Vermoedelijk liep ze op of langs de weg.

Het meisje was eerder als vermist opgegeven.