Suriname scherpt reisadvies voor Nederland aan

Om in aanmerking te komen voor toestemming, moet contact opgenomen worden met het Surinaamse consulaat-generaal in Amsterdam. Bij het inchecken moeten reizigers een negatieve PCR-test overleggen die niet ouder is dan 48 uur.

Reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel aangewezen door de Surinaamse overheid. Bij terugkeer in Nederland moeten reizigers tien dagen in thuisquarantaine.