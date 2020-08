Zes Franse toeristen doodgeschoten in reservaat Niger

De groep werd onder vuur genomen in een giraffereservaat in Kouré, ten zuidoosten van de hoofdstad Niamay. Volgens een verslaggever van persbureau Reuters reisde het gezelschap in een voertuig van de Franse hulporganisatie Acted. Wie er achter de aanslag zat, is nog niet duidelijk.

Terreurgroepen buiten hoofdstad

De Franse autoriteiten waarschuwen mensen niet buiten de hoofdstad van het Afrikaanse land te komen. Meerdere islamitische terreurgroepen zijn momenteel actief in Niger. Boko Haram is daarvan de bekendste.

In januari van dit jaar doodde Islamitische Staat in de Provincie West Afrika zeker 89 Nigerese militairen tijdens een aanslag op een legerkamp. Het aantal dodelijke slachtoffers van terreur nam vooral iin Burkina Faso, Mali en Niger de afgelopen drie jaar flink toe.