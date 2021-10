Premium Het beste van De Telegraaf

Namenmonument voor omgebrachte Joden uit Leeuwarden Opperrabbijn Binyomin Jacobs gruwt van Jodenster bij coronaprotest: ’Onderduikers kwamen jaren niet naar buiten’

Door Maarten Pennewaard Kopieer naar clipboard

Opperrabbijn Jacobs in zijn eerder met stenen bekogelde woning in Amersfoort. Ⓒ Marnix Schmidt

LEEUWARDEN - Optimistisch of somber? Opperrabbijn Binyomin Jacobs laat zich niet uit in zulke termen. „Ik ben alert. Ik zie een toenemend antisemitisme in de samenleving, maar ik peins er niet over om Nederland te verlaten.”