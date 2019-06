Honderden bij rouwdienst vermoorde Duitse politcus

De politie en het Duitse leger vormden bij de kist met het lichaam van Lübcke een erehaag. ,,Het is een treurige, pijnlijke en bijna niet te bevatten gebeurtenis, die ons samenbrengt'', sprak minister-president Volker Bouffier van de deelstaat Hessen.

De politie verklaarde kort na de vondst van Lübcke uit te gaan van een misdrijf. Over het motief tast de politie in het duister. Een dader is nog niet gevonden. Er werd een man gearresteerd uit de omgeving van de politicus, maar die is weer vrijgelaten.