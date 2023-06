Bijbelverbod op Amerikaanse scholen: ’Aanstootgevend en gewelddadig’

De bijbels worden verboden in scholen in het district Davis County, ten noorden van Salt Lake City. Aanleiding is een wet die in 2022 werd gestemd in de westelijke staat, en die het mogelijk maakt om boeken en films „met pornografische of onfatsoenlijke inhoud” uit de schoolbibliotheken en de lessen te bannen.

Uit protest tegen de strenge wet dienden ouders ook een klacht in tegen de Bijbel. „Nu kunnen we alle boeken wel verbieden en moeten we nooit meer lezen”, klonk het in de klacht, zo bericht de krant The Salt Lake Tribune. Volgens de ouders ontbreekt in de lijst van tot dan verbannen boeken nog „een van de meest seksueel geladen boeken ooit”: de Bijbel, met passages over „incest, masturbatie, seksuele handelingen met dieren, prostitutie, (...) en zelfs kindermoord.”

De klacht werd door een commissie beoordeeld. Die besloot de bijbels alleen te behouden in de bibliotheken in het hoger onderwijs. Volgens de mediaberichten zou de beslissing gevolgen hebben voor een achttal lagere en secundaire scholen in het district. Er werd wel al beroep aangetekend tegen de maatregel.

Intussen zouden er stemmen opgaan om ook het Boek van Mormon, het heilige boek van de mormonen, in de ban te doen.