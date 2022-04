Wens van Europees Parlement om budget te vergroten wekt onvrede

Met deze financiële injectie zou de begroting van het Europees Parlement komend jaar de magische grens van 2 miljard euro passeren. Een meerderheid van het parlement staat achter de raming. Het extra geld zou noodzakelijk zijn vanwege loonsverhogingen, stijgende energiekosten én Oekraïne. De oorlog noopt tot meer uitgaven op het gebied van cyberveiligheid.

De gewenste budgetstijging komt neer op een groei van ruim 6 procent ten opzichte van dit jaar. Dat is tegen een richtlijn die lidstaten hebben afgesproken: Europese instellingen zijn verplicht om de jaarlijkse budgetverhoging te maximeren op 2 procent. Tot grote woede van Nederland hebben ze zich daar in 2022 ook al niet aan gehouden, ditmaal met corona als excuus.

’Niet gewenst’

VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal toont nog begrip voor extra investeringen en juicht toe dat er ook bezuinigingen komen op andere posten. „Maar onder de streep blijft er nog altijd een plus van 130 miljoen over”, constateert de liberaal. „In deze tijd waar iedereen te maken heeft met stijgende kosten vinden wij een dusdanige verhoging van het budget niet gewenst.”

Haar SGP-collega Bert-Jan Ruissen begrijpt wel dat veel burgers in deze tijd niet gediend zijn van een nog hogere rekening. Hij pleit voor besparen in plaats van meer spenderen: „Het parlement kan zelf makkelijk besparen op bepaalde vergaderingen, reizen of verlichting.”

Overeenstemming

Het CDA heeft zich donderdag onthouden van stemming. Volgens Europarlementariër Michiel Hoogeveen zit er in de budgetwens ruimte voor extra communicatie: „Wat uiteindelijk neerkomt op promotie van meer EU.” Zo droomt het parlement van Experience Centers in alle lidstaten. In Straatsburg is deze week zelfs een resolutie aangenomen met een pleidooi voor plaatsing van een EU-monument in elke gemeente.

Over de centen voor het Europees Parlement – met vestigingen in Luxemburg, Brussel en Straatsburg - zal nog heel wat gesoebat worden. De raming gaat nu eerst naar Brussel. Daar buigt de Europese Commissie zich de komende maanden over een begrotingsvoorstel. Komend najaar moeten het parlement en de kritische lidstaten het eens zien te worden over het jaarbudget voor 2023.