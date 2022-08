7 jaar cel en tbs voor neersteken agenten bij avondklokcontrole

Eric T. in de rechtbank van Groningen. Ⓒ ALOYS OOSTERWIJK

GRONINGEN - De 33-jarige Amerikaan Eric T., die vorig jaar op 10 maart in Groningen twee agenten neerstak tijdens een avondklokcontrole, is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Groningen vindt poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bewezen. De 22-jarige Justin de G. uit Groningen stond erbij en greep niet in, toen T. uithaalde. Zijn rol was dusdanig klein dat de rechter hem vrijsprak van openlijke geweldpleging.