Beveiliger in Beverwijk gestoken na opmerking over roken en mondkapje

Omdat de man een veiligheidsvest droeg, besteedde hij er aanvankelijk geen aandacht aan en ging hij door met zijn werk. Dat meldt de politie. Even later werd de beveiliger geattendeerd op een gat in zijn jas ter hoogte van de ’stomp’. Ook zijn trui bleek te een gat te hebben door een messnede.

Waarschijnlijk is een messteek van de jongens geweerd door zijn steekwerende veiligheidsvest. Hij heeft aangifte van poging tot zware mishandeling gedaan.

De politie probeert te achterhalen wie de jongens zijn en is op zoek naar getuigen van het incident. Het voorval vond plaats bij de uitgang van het winkelcentrum aan het Frank Sinatraplein.

Een van de jongens had een lichte huidskleur, is tussen de 16 en18 jaar oud, 1.80 meter lang en heeft een tenger postuur. Hij was gekleed in een donkere trainingsbroek met aan beide twee gouden biezen van boven naar beneden en een gewatteerde jas (licht van kleur).

De tweede verdachte had een licht getinte huidskleur en was tussen de 16 en 18 jaar oud, 1.75 meter lang, en een tenger postuur. Hij droeg een donkere trainingsbroek met aan beide twee gouden biezen van boven naar beneden en een donkere jas strak om het lichaam en hij droeg donkere gympen.