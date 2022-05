OM eist in hoger beroep 20 jaar cel en tbs voor doden rapper Feis

Kopieer naar clipboard

Rapper Feis Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs geëist tegen Silfano M. (28) voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis. De strafeis is gelijk aan de straf die M. in 2020 kreeg van de rechtbank in Rotterdam.