Vrouw raakt bekneld onder mand van luchtballon in Houten

Dit gebeurde op het Ka-pad, een bekende wandelroute. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrouw wel aanspreekbaar en inmiddels onder de mand vandaan.

Of de vrouw in de mand zat of toevallig op de plek stond waar het mandje geland is, weten woordvoerders van de politie en de Veiligheidsregio niet. Een omstander meldt tegenover RTV Utrecht dat de ballon niet op de handrem stond waardoor het mandje ging schuiven.

Of de ballon een geplande landing heeft gemaakt of dat er een noodsituatie is geweest is ook nog niet duidelijk, aldus de politiewoordvoerder.