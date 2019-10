Ontsnapte Syriëgangers melden zich bij Nederlandse ambassade

Een van de vrouwen komt waarschijnlijk begeleid terug naar Nederland. Van de ander, Fatima H. uit Tilburg, was het Nederlanderschap ingetrokken. Zij is ongewenst vreemdeling. Voor haar gelden twee opties. Eén: ze zoekt het maar uit. Of twee: het OM besluit haar toch tijdelijk naar Nederland te halen om haar te berechten, waarna alsnog uitzetting volgt.

Fatima H. heeft twee kinderen, de andere vrouw één. „Wat haar betreft is het intrekken van het Nederlanderschap op dit moment niet aan de orde”, schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Alle kinderen zijn in de leeftijd van drie en vier jaar.

De vrouwen zijn uit Nederland naar Syrisch strijdgebied gegaan en worden verdacht van terroristische misdrijven. Tegen hen loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Nu in Turkse gevangenis

Enkele weken geleden, nog voor de Turkse inval in Noord-Syrië, wisten de vrouwen met hun kinderen te ontsnappen uit het door Koerdische strijders gerunde gevangenenkamp Al Hol. Woensdag meldden zij zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara met het verzoek om terug te mogen keren naar Nederland.

Of dat gebeurt, is nog de vraag. Beide vrouwen hebben een dubbele nationaliteit. Van een van hen was - volgens Buitenlandse Zaken toevallig - afgelopen woensdag het Nederlanderschap ingetrokken wegens betrokkenheid bij een terreurorganisatie. De vrouwen zitten in Turkse detentie. „Als de Turken ze gaan vrijlaten, gebeurt dat in coördinatie met Nederland”, laat Buitenlandse Zaken weten. Mogelijk gaat Turkije de vrouwen zelf berechten.

’Geen bewaking’

De vrouw die haar Nederlanderschap nog wel heeft, en ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, wordt bijgestaan door advocaat André Seebregts, die vrijdag ook een kort geding tegen de Staat voert om 23 IS-vrouwen en hun 56 kinderen terug naar Nederland te krijgen. De vrouw is niet een van de 23 eisers. Zij was volgens hem al uit het kamp vertrokken voordat de rechtszaak in gang was gezet.

Zijn cliënte kon met haar kind uit het kamp wegkomen, omdat er volgens hem weinig bewaking was. „Het was een moeilijke beslissing maar ze deed het toch vanwege de beroerde omstandigheden”, zegt Seebregts. „De weg naar Turkije was gevaarlijk, maar in het kamp is het ook gevaarlijk. Regelmatig worden er dode vrouwen gevonden die zich mogelijk niet hielden aan de IS-regels.”