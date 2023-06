Heetste junidag ooit gemeten in Peking met 41,1 graden

PEKING - In de Chinese hoofdstad Peking is donderdag de hoogste temperatuur ooit gemeten voor een dag in juni. Om 15.19 uur (lokale tijd) werd in het zuidelijke meetstation van de stad 41,1 graden Celsius genoteerd, meldt de nationale weerdienst van China.