Franse jogster (17) bekent: mijn ontvoering is verzonnen

Dat schrijft de Franse zender BFM TV. Eerder had het meisje verklaard dat ze was ontsnapt aan haar ontvoerders. Ze verklaart nu echter dat ze haar T-shirt zelf heeft kapotgeknipt met een schaar en dat ze naar een nabijgelegen dorpje is gewandeld. Ze voegde daaraan toe dat het haar speet dat voor haar een grote politieactie op de been is gebracht.

Het meisje was maandag tijdens het joggen verdwenen. Haar vader had het sporthorloge, de smartphone en de oortjes van zijn dochter teruggevonden met daarop bloedsporen. Dinsdag dook ze opeens op in een kebabzaak, zo’n tien kilometer van de plek waar ze verdween.

Volgens de Franse zender BFM TV werd er volgens bronnen dicht bij het onderzoek al vlug rekening mee gehouden dat het verhaal wel eens verzonnen kon zijn.