Rechtbank veroordeelt Thijs Römer tot cel- en taakstraf in zedenzaak

„Uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van minderjarige slachtoffers heeft overschreden”, aldus de rechtbank in het oordeel. Römer is schuldig bevonden aan het verleiden van minderjarigen tot ontucht en aan het verwerven van kinderporno. Hij wordt vrijgesproken van een derde tenlastelegging: het gebruiken van dwang. Op het moment dat de rechter het oordeel uitspreekt, begint een slachtoffer in de zaal zachtjes te huilen.

Steviger dan eis

De straf is steviger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had de maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen geëist.

„Er is in drie verklaringen sprake van een specifiek patroon: van oppervlakkige contacten via Twitter-berichten naar persoonlijke gesprekken op Whatsapp en vervolgens naar seksuele berichten, foto’s en filmpjes”, aldus de rechtbank. Daarbij heeft Römer misbruik gemaakt van zijn overwicht als veel oudere, bekende acteur.

De zaak-Römer doet al maanden veel stof opwaaien en de rechtszaal zit dinsdagmiddag nokvol geïnteresseerden en pers. Grote afwezige is Thijs Römer zelf. „Schijterd”, klinkt het van een toeschouwer.

Last van schouders

“Ik was heel gespannen vooraf, maar ik sta hier nu met een heel goed gevoel,” zegt slachtoffer Nena vlak na de zitting. “Het is heel fijn dat we gehoord zijn en dat we nu letterlijk ook geloofd worden, dat hij de straf krijgt die hij hoort te krijgen.”

De hoogte van de straf maakte eigenlijk niet zoveel uit, vertelt ze. “Ik wilde vooral dat we gehoord werden. En dat ik ook aan andere slachtoffers kan laten zien: je staat er niet alleen voor, meldt jezelf bij de politie. De waarheid komt altijd boven water.” Ze zegt ook veel berichtjes te krijgen van meisjes die zich in dezelfde soort situaties bevinden.

“Nu valt er een enorme last van mijn schouders. Tijd om bij te komen wat er allemaal is gebeurd en dan weer verder met mijn leven, weer naar school. Maar eerst: een sigaret.” In september start ze met een opleiding ervaringsdeskundige.

Appgroepen

De acteur (45) moest zich voor de rechter verantwoorden voor het uitwisselen van seksueel getinte foto’s en tekstberichten met tienermeiden. De meisjes van destijds 14, 15 en 16 jaar oud waren grote fans en zelfs verliefd op Römer. Volgens een van de vrouwen zou ze in ruil voor naaktfoto’s een figurantenrol zijn beloofd door de acteur.

In verschillende appgroepen sprak hij met de meisjes over zaken als ’seksualiteit en masturbatie’. Ook gaf hij hen tips over hoe zij zichzelf moesten bevredigen. Een van de slachtoffers zegt dat zij dat vervolgens moest laten zien via FaceTime. „Hij kon best dwingend zijn.”

De expliciete beelden die hij tussen november 2015 en november 2017 van de meisjes opgestuurd kreeg, worden gezien als het bezit van kinderporno. „Het gedrag van de verdachte was al ruim voor de opkomst van MeToo fout, is vandaag de dag fout en zal in de toekomst fout blijven. Hier kan en mag geen misverstand over bestaan”, zegt de rechtbank. Het baart de rechters zorgen dat herhaling ’niet kan worden uitgesloten’.

’Brug te ver’

Toen de zaak vorig jaar aan het rollen kwam nadat een van de slachtoffers haar verhaal deed op sociale media, schreef Römer nog dat de aantijgingen ’mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens een brug te ver gaan’. Tijdens de behandeling van de zaak gaf Römer toe dat hij ’een grens was overgegaan’, maar ook dat zich een soort mentor voelde van zijn jonge fans.

De tegenargumenten van Römer noemt de rechtbank ’vergezocht en ongeloofwaardig’.

De effecten van de zaak op zijn privéleven en carrière zijn ’niet groot, maar gigantisch’, vertelde Römer. Zo zou hij al een jaar geen werk meer hebben en zou zijn inkomstenbron vrijwel volledig opgedroogd zijn. De acteur is uit films geknipt, is rollen kwijtgeraakt en zijn gezin worstelt met de situatie.

De rechtbank zegt in zijn straf rekening te hebben gehouden met ’de storm van verontwaardiging in de samenleving’.

