OM: hoofdinspecteur Landelijke Eenheid verdacht van deelname criminele organisatie

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de politieman vermoedelijk zeer vertrouwelijke informatie laten lekken naar een criminele organisatie. Hij is vorig jaar mei buiten functie gesteld.

Onder leiding van het Landelijk Parket van het OM onderzoekt de Rijksrecherche de verdenkingen tegen de politieman. De man is vrijdag na verhoor heengezonden in afwachting van de verdere resultaten van het onderzoek.

De man werkte als teamchef bij de Dienst Speciale Operaties, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP. Daarmee had hij inzicht in undercoveroperaties van de politie. De ACP-voorzitter noemt de aanhouding en de verdenkingen „een enorme schok.”

Van de Kamp: „Het is absoluut onaanvaardbaar. Dit is niet zomaar wat. We spreken hier over de meest vertrouwelijke operaties die we doen, waarvan criminelen nu ook kennis hebben. Er zijn geen woorden voor en het is heel ernstig. Voorlopig is de man verdachte. Een slag om de arm is daarom belangrijk, zolang het onderzoek loopt.”