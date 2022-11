Aboutaleb boos om agenten die logen in proces-verbaal: ’Dit vervult met walging’

Denk, Bij1, GroenLinks, Volt en D66 kregen een veeg uit de pan tijdens een actualiteitendebat aangevraagd door Natasha Mohamed-Hoesein, fractievoorzitter van Denk. De kwestie draait om een Rotterdamse garagehouder tegen wie een vals proces-verbaal werd gemaakt door twee agenten. Hij zou zich hebben verzet bij zijn aanhouding, maar dat was niet zo. Uit camerabeelden blijkt dat niet de verdachte, maar de politie geweld heeft gebruikt tijdens de bewuste aanhouding op 19 juni 2020 in Rotterdam, zo oordeelde ook de rechter.

Na een boete van het OM neemt de Rijksrecherche het voorval in onderzoek. Toch was dat niet genoeg volgens de genoemde partijen. Ze buitelden over elkaar heen om met steeds grotere woorden de politie in Rotterdam negatief weg te zetten.

De korpschef zou rotte appels beschermen, vertrouwen herwinnen was een lege huls omdat dit incident bij toeval was ontdekt en het zou gaan om systeemrot binnen de politie. „We zijn bang voor de politie” was de uitsmijter van Mieke Megawati Vlasblom van Bij1. De frontale aanval op het gehele korps viel niet in goede aard bij Aboutaleb. „Ik verzet me tegen het beeld dat het hele korps niet goed is. Wij als politiek dragen bij aan het beeld.”

Acties agenten afgekeurd

Terwijl hij de acties van de agenten in kwestie in grote woorden had afgekeurd. „Dit vervult met ontzetting en walging, het is destructief voor het vertrouwen dat we willen herstellen en terugwinnen. Hierdoor staan we met vijf nul achter in deze wedstrijd.” Maar een deel van de raad wilde nog grotere woorden, nog harderemaatregelen en een publiek oordeel. Maar dat ging de burgemeester niet alleen veel te ver, hij legde de raad fijntjes uit dat vertrouwen geen eenrichtingsverkeer is. „Blijf de politie steunen, vertrouwen gaat over en weer, nooit een kant op. Het zijn dezelfde agenten die de Coolsingelrellen de kop indrukken, het stadhuis beschermen toen wij vreedzaam wilden vergaderen en het zijn de agenten die mensen beschermden bij de rellen op de Beijerlandselaan.”

Het rechtssysteem werkt, hield de burgemeester voor, want er loopt een nieuw onderzoek tegen de agenten. Dat sommige raadsleden de strafmaat niet hoog genoeg vinden is een mening, geen grond om het hele korps als fout weg te zetten betoogde Aboutaleb. „Het is geen usance.” „Er zijn 6144 agenten die tien tot honderd aanhoudingen per dag plegen. Ik wil ook wel eens praten over incidenten waarbij op agenten wordt ingereden, dan hoor ik niets.”