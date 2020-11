Meer dan 60.000 ’zorghelden’ besmet met corona

Het betreft niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze precies besmet zijn geraakt.

De stijging gaat wel langzamer dan een paar weken geleden. Toen testten meer dan 6000 zorgmedewerkers per week positief.

Ziekenhuisopname

In de afgelopen acht maanden werden 667 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 13 ten opzichte van vorige week. Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van vijftien naar zestien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69. In Nederland stierven in totaal zo’n 8.000 mensen aan corona of daaraan gerelateerde klachten, voor zover bekend.