Nu al EK-koorts in Den Haag: hele straat oranje

’Eén ding is zeker, Oranje wint die beker’. Dat is een van de leuzen die op een groot spandoek staat aan de Marktweg in Den Haag. De bewoners zijn nu al in Oranjesfeer. „Het zorgt voor weer wat leven in de brouwerij”, zegt Swennes, die net als de rest van de straat echt weer uitkijkt naar iets positiefs in deze tijd.

Het EK zorgt voor verbroedering in de straat. „Het leuke is dat zelfs kinderen en ouderen helpen met versieren. De hele straat doet mee en geeft een kleine bijdrage.”

Swennes’ familie pakt al sinds 1988 extreem uit met versieringen tijdens WK’s en EK’s. „Sinds 2002 wonen we aan de Marktweg en zijn we hier begonnen.” Iedere keer proberen de bewoners nog groter en feestelijker uit te pakken.

Ook al is de straat nu al een opvallende verschijning, er komt nog veel meer bij. „We gaan nog 25 kilometer aan vlaggen ophangen”, vertelt de voetbalfan. „De wedstrijden kijken we straks lekker in de tuin”, zegt André Swennes.