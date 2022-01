Noord-Korea bevestigt succesvolle test hypersonische raket

Elders in de wereld was al kritiek geuit op de proef, onder meer door de Verenigde Staten en de Verenigde Naties, na een melding door Zuid-Korea. Het gevaarte vloog volgens Zuid-Koreaanse militaire zegslieden met een topsnelheid van 12.250 kilometer per uur. Het was de tweede proef in een week tijd.

Hypersonische raketten zijn vijf keer sneller dan geluid, waardoor bestaande afweersystemen ze niet of nauwelijks kunnen onderscheppen. Maar ze hebben een minder ver bereik dan de raketten die ballistisch worden genoemd.

7350 kilometer per uur

Zuid-Korea stelt dat de nieuwe raket beter presteerde dan het projectiel dat op 5 januari door Noord-Korea werd afgevuurd. Dat behaalde een snelheid van 7350 kilometer per uur en kwam 700 kilometer ver. De Zuid-Koreaanse regering heeft het stalinistisch geregeerde buurland opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De VN-Veiligheidsraad vergaderde op verzoek van de permanente leden Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië al over de lancering van vorige week. Noord-Korea werd gevraagd „af te zien van verdere destabiliserende acties.” Noord-Korea zou volgens hen eindelijk serieus in gesprek moeten gaan over het verwijderen van nucleaire wapens.

De lanceringen volgen op een toespraak van dictator Kim Jong-un waarin hij zei dat Noord-Korea doorgaat met het opbouwen van zijn wapenarsenaal. Volgens westerse waarnemers staat dat in schril contract met de economische crisis in het geïsoleerde land.