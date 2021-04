Extreem-rechtse terreurgroep voor de rechter in Duitsland

De Gruppe S., zoals de terreurgroep in de volksmond heet, was bezig wapens en geld te verzamelen. Rechts-extremist Werner S. (54), had via Telegram een grote groep gelijkgezinde personen verzameld. De bendeleider met de bijnaam Teutonico hield schietoefeningen in het bos en eiste van eenieder vijfduizend euro.

Ze wilden linkse politici vermoorden en gelijktijdig op tien verschillende plekken moslims bij het vrijdaggebed doden. Via motorclubs werden kalasjnikovs, uzi‘s en munitie besteld. Op het laatste moment werden ze door de politie ingerekend. Pistolen en handgranaten werden gevonden.

De afgelopen jaren is een groot aantal terreurgroepen opgerold. Een neonazi vermoordde in juni 2019 de CDU-politicus Walter Lübcke, omdat hij voor een barmhartig vluchtelingenbeleid was. De dader werd dit jaar tot levenslang veroordeeld.

Bij een veroordeling vanwege voorbereiding van terrorisme is een maximale straf van twaalf jaar cel mogelijk.