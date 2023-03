Premium Het beste van De Telegraaf

Bronnen: slaapspullen, vuurwapen en kogels bij zich ’Onverzorgd ogende Lucky leefde maand in busje, maar maakte cruciale fout’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Op zaterdag 25 februari kon Minh Nghia V. alias Lucky in zijn auto op de Kethelbrug in Schiedam in de boeien worden geslagen. Ⓒ JBMedia, politie

Zwijndrecht - De 49-jarige Minh Nghia V., die een maand lang de meeste gezochte crimineel van Nederland was, zou al die tijd in een gehuurd busje hebben geleefd. Dat vertellen bronnen rondom het opsporingsonderzoek. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam wil niet ingaan op hoe de arrestatie is verlopen.