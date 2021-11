Amsterdammer bekent aanslagen op Poolse supermarkten: ’Maar geld nooit gekregen’

Het is de eerste keer dat een verdachte tijdens een zitting bekent daadwerkelijk de ontploffingen te hebben veroorzaakt. Het gaat om explosies in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg, die enorme schade en onrust onder omwonenden teweeg hebben gebracht. De drie getroffen supermarkten hebben allemaal dezelfde eigenaar.

Sinds december vorig jaar vinden er regelmatig aanslagen op Poolse supermarkten plaats. Tegenover de rechters verklaarde de continu trillende A. maandagochtend: „Ik wou geld verdienen, maar heb dat nooit gekregen.” De bekennende verdachte is volgens zijn advocate Veerle Hammerstein een kwetsbare jongen uit Amsterdam-Zuidoost. Hij moest voorkomen op verdenking van het veroorzaken van een ontploffing op 12 december vorig jaar in Beverwijk en op 4 januari van dit jaar in Tilburg.

Zwijgen over opdrachtgevers

De officier van justitie vertelde dat A. ook in beeld is voor de allereerste aanslag op een Poolse supermarkt, in de nacht van 7 op 8 december in Aalsmeer. Na afloop van de zitting verklaarde advocaat Hammerstein dat hij tijdens verhoren door de recherche ook de aanslag in Aalsmeer heeft opgebiecht: „Zijn bekentenissen gaan over zijn rol als veroorzaker van de explosies.”

Zelf verklaarde A. daarover dat hij daarvoor is benaderd, maar hij wilde niet zeggen door wie. Hammerstein: „Over opdrachtgevers zal hij ook blijven zwijgen.” De advocaat wil dat A. ’gelet op zijn kwetsbare persoonlijkheid’ volgens het minderjarigenstrafrecht wordt berecht.

Ⓒ Michel van Bergen

De officier van justitie vroeg de rechtbank, net als de verdediging, om de zaak tegen A. los van die van de andere verdachten te behandelen. Wat het OM betreft vindt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen A. zo snel mogelijk plaats: „Het strafdossier is compleet”, aldus de officier.

Maandagmiddag is er nog een inleidende zitting tegen Antonio N. (26) uit Amsterdam. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij aanslagen op Poolse supermarkten in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. In verschillende onderzoeken zijn er nog meer verdachten in beeld bij justitie Noord-Holland, van wie er in totaal vier vastzitten.