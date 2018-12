’Sommigen hebben hun eigen sleutel’

Nadat de verdachte werd opgepakt, deed de politie grootschalig onderzoek bij de Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder waar hij verbleef. Ⓒ Menno Bausch

Den Dolder - De 27-jarige verdachte Michael P. die gisteren is aangehouden in verband met de vermissing van Anne Faber, verbleef in de de Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder.