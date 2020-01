’Minister mocht bestuur Haga Lyceum niet dwingen op te stappen’

In 2018 lag er een tamelijk positief inspectierapport over de Islamitische middelbare school, maar na signalen van de veiligheidsdienst AIVD, werd er nogmaals in de dagelijkse gang van zaken gedoken op de school aan de Naritaweg in Nieuw-West.

Financieel wanbeleid

Daar kwam een heel ander beeld uit naar voren. Zo zou de school banden onderhouden met aanhangers van omstreden en extremistisch gedachtengoed. Ook zou er sprake zijn van financieel wanbeleid.

Op 16 september 2019 besloot minister Slob de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland (SIO) via een aanwijzing te dwingen het voltallige bestuur van het Haga te vervangen. Het bestuur weigerde echter op te stappen.

De stichting SIO besloot vervolgens de aanwijzing ook bij de rechtbank aan te vechten. In eerste aanleg krijgt de school nu gelijk. De bestuursrechter stelde dat er geen wettelijke grond was om het bestuur te vervangen.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2011 stelde de rechter dat actief burgerschap en sociale integratie niet in elke les hoeft plaats te vinden. ,,Met het gegeven onderwijs wordt in ieder geval op enige wijze invulling gegeven aan burgerschapsopdracht, zoals bij geschiedenis en biologie. De minister vindt dat het SIO meer zou moeten doen, maar uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat scholen daarin een grote vrijheid hebben. De eisen van de minister gaan volgens de rechtbank te ver.”

Het ging de rechter ook te ver om te verwachten dat een school leerlingen klassikaal aanspreekt over eventuele contacten met mensen met extremistisch gedachtengoed. Volgens de rechtbank hebben vijf personen zich in en om de school opgehouden met twijfelachtig gedachtengoed. ,,Maar het is niet komen vast te staan dat een van deze omstreden personen dit gedachtegoed heeft uitgedragen op school. De rechtbank stelt dat er niet zo’n groot risico is gelopen dat SIO niet aan burgerschapsopdracht voldeed,” aldus de rechter tijdens de uitspraak.

Wanbeheer

Wat het financiële wanbeleid betreft, dat de minister zo noemde, houdt de rechtbank het maximaal op ’wanbeheer’. ,,In totaal blijken vier uitgaven onrechtmatig, die hebben betrekking op onrechtvaardige verrijking. Maar de inspectie was eerder al op de hoogte van een deel van deze uitgaven. Op deze administratieve tekortkomingen werden toen geen sancties gezet. Een aanwijzing van de minister is niet proportioneel ten opzichte van de fout die hierbij is gemaakt.”

