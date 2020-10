Fietser (40) in coma geslagen na verkeersruzie in Amsterdam

De Amstelveenseweg ter hoogte van de in - en uitgang van het Vondelpark. Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - Een 40-jarige fietser ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij donderdagavond in Amsterdam werd mishandeld na een verkeersruzie. De man is sindsdien niet aanspreekbaar, hij is in coma geslagen, aldus de politie.