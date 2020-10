Tips over in coma geslagen fietser (40) na verkeersruzie Amsterdam

Het slachtoffer ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis. Hij werd op de Amstelveenseweg bij de ingang van het Vondelpark zwaar mishandeld na een verkeersruzie. De man bleef gewond op de rijbaan liggen terwijl de dader er in een auto vandoor ging.

De politie wil in contact komen met getuigen van het incident en met mensen die beeldmateriaal ervan hebben.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952